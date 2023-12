Koopbereidheid van consumenten voor het eerst positiever sinds oktober 2021

Goed nieuws: het consumentenvertrouwen zit voor de vierde maand op rij in de lift. Het vertrouwen stijgt in december van min 33 in november naar min 29. Daarmee stijgt ook de koopbereidheid en is deze voor het eerst positiever sinds oktober 2021.

Het consumentenvertrouwen ligt daarmee nog steeds onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar: min 10, maar er zit wel verbetering in, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bovendien zijn consumenten weer bereid meer te kopen. Dat betekent dat hun financiële situatie de afgelopen twaalf maanden is verbeterd. De koopbereidheid krijgt een score van min 21 in december, tegenover min 24 in november. Het is voor het eerst sinds oktober 2021 dat consumenten hun financiële situatie positiever beoordelen.

Wat betreft het economisch klimaat zien consumenten het ook rooskleuriger in. De deelindicator van het CBS geeft aan dat consumenten het economisch klimaat nu een score van min 41 geven. Voorheen lag de score op min 47.