Krappe arbeidsmarkt: INretail introduceert pop-up banenwinkel in Deventer

Dat we ons momenteel bevinden in een krappe arbeidsmarkt is bekend. Maar wat kunnen we eraan doen? Brancheorganisatie INretail onderneemt actie en introduceert op 1 juni een pop-up banenwinkel in Deventer, zo meldt de brancheorganisatie donderdag in een persbericht.

In de winkel kunnen ondernemers en toekomstige verkooptalenten elkaar ontmoeten, deelnemen aan workshops, talenten testen doen en coaching gesprekken voeren, zo is te lezen. Daarnaast dient de winkel als inspiratie om te laten zien ‘wat het vak zo mooi maakt en wat de retail non-food biedt’. Lokale ondernemers kunnen er bovendien hun vacatures delen.

“We trekken zes weken lang samen met lokale ondernemersorganisaties alles uit de kast om te laten zien dat werken in een winkel geweldig is. [...] Voor werkgevers is dit een uitgelezen kans om op een andere manier potentiële werknemers te ontmoeten en medewerkers te stimuleren hun kwaliteiten verder te ontwikkelen”, aldus Jan Meerman, algemeen directeur bij INretail, in het persbericht.

De pop-up banenwinkel is van 1 juni tot en met 8 juli te vinden in de Korte Bisschopstraat te Deventer.

Verder hint de brancheorganisatie op meerdere pop-up banenwinkels in andere steden. Hier liggen de plannen voor op tafel.