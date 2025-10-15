Kunstenaar Evelina Kroon ontwerpt goededoelendeken voor Arket

Arket, het Zweedse zusterlabel onder H&M Group, kiest dit jaar voor een andere invulling van de feestperiode: een maatschappelijk betrokken samenwerking met de in Stockholm gevestigde kunstenares Evelina Kroon. Samen lanceren ze een speciale plaid ten behoeve van de VN-vluchtelingenorganisatie: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Voor elke verkochte deken doneert Arket de waarde van twee thermodekens rechtstreeks aan UNHCR, als bijdrage aan noodhulp voor families op de vlucht.

Voor Kroon staat de deken - een alledaags voorwerp - symbool voor thuis, warmte en geborgenheid, en roept dat een gevoel van verbinding op. “Het herinnert aan de [bittere] realiteit van anderen. (...) en staat voor solidariteit binnen het comfort van ons eigen huis”, aldus Kroon in het persbericht.

Arket en Kroon werkten eerder samen in 2022 aan een serie kleurrijke plaids, geproduceerd in samenwerking met de Zweedse wolweverij Klippan. De nieuwe, exclusieve uitvoering bevat duidelijke verwijzingen naar UNHCR, met de blauwe kleur van de Verenigde Naties, natuurlijk gebroken wit - geïnspireerd op satellietbeelden van waar de organisatie actief is, en zacht rood, dat staat voor warmte, compassie en een gevoel van ‘welkom zijn’.

De samenwerking sluit aan bij de bredere zoektocht van modemerken om hun steentje bij te dragen aan wereldproblematiek, en bij Arket’s streven om een authentiek verhaal te vertellen over Scandinavisch erfgoed. Eerder deze maand kondigde het merk nog een samenwerking aan met Barbour, om de gemeenschap van het afgelegen eiland Gotland eer aan te doen.

De ARKET x Evelina Kroon-deken is vanaf 4 december 2025 verkrijgbaar in geselecteerde winkels en via de webshop van Arket.