KVK: Aantal winkels in tweedehands kleding groeit, maar kleding- en schoenenwinkels daalt

“In tien jaar veranderde de winkelstraat enorm”, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Kleding- en schoenenwinkels zeggen de fysieke winkelstraat vaarwel, terwijl het aantal winkels in tweedehands kleding juist ongekend groeit. Hoe ziet de huidige winkelstraat eruit?

Uit een analyse van de Kamer van Koophandel blijkt dat het type winkel waar de consument graag komt de afgelopen tien jaar grondig is veranderd. “In 2013 gingen we naar ‘de stad’ voor nieuwe kleding, schoenen en speelgoed, tegenwoordig gaan we graag culinair winkelen.”

In het non-food-segment maken winkels in tweedehands kleding een flinke opmars. Tussen de periode 2013 en 2023 stijgt het aantal winkels in tweedehands kleding met 27 procent. Ook winkels in houten bouw- en tuinmaterialen, keukenwinkels en fietsenwinkels zitten in de lift.

Tegelijkertijd ziet de Kamer van Koophandel de afgelopen tien jaar het aantal winkels in modeartikelen sterk dalen: tussen de 36 procent en 37 procent. Winkels in baby- en kinderkleding en schoenenwinkels daalden met respectievelijk 42 procent en 43 procent.

Kleding- en schoenenwinkels maken plaats voor culinaire winkels, zoals winkels in wild en gevogelte, winkels in brood en banket, maar ook winkels in kaas, koffie en thee. Echter ziet de Kamer van Koophandel wel een kanttekening: “De food-detailhandel lijkt een mooie opkomst tegemoet te gaan. Anderzijds kan de hoge inflatie consumenten juist weer meer richting de supermarkt doen bewegen en de bestedingen onder druk zetten. Het is dus maar zeer de vraag of de sterke groei van het aantal foodspeciaalzaken doorzet.”