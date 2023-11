KVK: Ondernemers in detailhandel positiever

Positief nieuws: Ondernemers in de detailhandel geven ondernemen een 7,5 als rapportcijfer in 2023. Het cijfer representeert de bedrijfssituatie van zzp’ers en midden- en kleinbedrijven. Naast dat rapportcijfer zegt nog één op de tien ondernemers dat hun bedrijfssituatie onvoldoende is. Dit speelt vooral in de horeca.

De Kamer van Koophandel deed een onderzoek onder 1.400 ondernemers, waaruit blijkt dat ondernemers ook de toekomst weer rooskleuriger inzien. Zo blikken de ondernemers vooruit en beoordelen zij de nabije toekomst (de komende zes maanden) met een gemiddelde van 7,6. Een jaar eerder lag die score nog op 7,3 en in 2020 was dat een 6,9. Twee derde van de ondernemers geeft de nabije toekomst zelfs een 8 of hoger.

Deze positieve scores gaan gepaard met een merendeel van de ondernemers die geen financiële moeilijkheden of problemen verwachten in het komende halfjaar. Eén op de tien zegt wel financiële problemen te verwachten. De reden hiervoor zijn de stijgende kosten. Verder geven ondernemers aan zich te willen focussen op het behoud van klanten, het verdienmodel en de winstgevendheid.

Bovendien kan een grote meerderheid van de ondernemers in de detailhandel maandelijks de zakelijke rekeningen en belastingen betalen. Slechts 7 procent geeft aan betaalachterstanden of schulden te hebben. Dit zijn de gevolgen van het moeten terugbetalen van uitgestelde belastingen of coronasteun. Een kwart van de ondernemers die schulden hebben, geeft aan dat dit kan leiden tot grote problemen.