KVK ziet aantal ondernemingen nog steeds groeien

Nederland telt op 1 april 2023 129.622 ondernemingen meer dan een jaar geleden. Er is een stijging te zien van 5,8 procent en dat is volgens de Kamer van Koophandel ‘best opvallend’. De groei vindt vooral plaats bij ZZP’ers en parttime ZZP’ers.

Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel groeide het aantal starters met 12,6 procent in het eerste kwartaal van 2023. Een jaar eerder startten er zo’n 67.359 ondernemingen, in 2023 zijn dat 75.825 bedrijven. De detailhandel zit als tweede grootste sector het meest in de lift. Daar is een stijging te zien van 25,5 procent startende ondernemingen in het eerste kwartaal.

Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap, in het bericht van KVK: “Het is opvallend dat het aantal ondernemers maar blijft stijgen. Gedurende de hele corona-periode is het aantal bedrijven alleen maar gestegen. Ook de energiecrisis en de hoge inflatie van het laatste jaar hebben deze stijging niet doen afvlakken, laat staan omkeren. Het laat zien dat het ondernemerschap voor een steeds grotere groep mensen een aantrekkelijke optie is. Kanttekening hierbij is wel dat deze stijging voor het overgrote deel komt door groei in het aantal (parttime) zzp’ers. In vrijwel alle sectoren, van zorg tot bouw, is deze groep sterk in omvang toegenomen.”

Maar, het aantal starters zit niet alleen in de lift. In het eerste kwartaal 2023 stopten 46.205 ondernemingen ermee. Dat zijn er ruim zesduizend meer in vergelijking met een jaar eerder. Het grootste aantal stoppers bevindt zich in de gezondheidssector.