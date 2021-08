Kwart pakketten niet op tijd, 14 procent op verkeerde dag bezorgd

Hoewel vooraf aan bezorging vaak een dag en een tijdstip wordt gegeven, missen bezorgers vaak het afgesproken tijdstip of zelfs de dag waarop online bestellingen geleverd moeten worden. Dit meldt onderzoeksbureau Multiscope na rondvraag onder 3.100 Nederlanders.

Ruim een kwart van de bestellingen komt niet op het afgesproken tijdstip en 14 procent van de pakketten wordt zelfs op de verkeerde dag bezorgd. Het meest trefzeker zijn de eigen bezorgdiensten van winkels zoals Coolblue en Albert Heijn, zo meldt Multiscope. Zij bezorgen 95 procent van de pakketten op de afgesproken dag. Gekeken naar andere bezorgdiensten dan leveren bpost, DPD, GLS en UPS 22 procent van de pakketten op een andere dag. Bij DHL gebeurt dit met 13 procent van de pakketten en bij PostNL bij 15 procent.

Wanneer gekeken wordt naar het bezorgen binnen het afgesproken tijdslot, dan springen bpost, DPD, GLS en UPS er opnieuw uit. Hier valt 19 procent van de bezorgingen buiten de afgesproken tijd. Bij PostNL en DHL gebeurt dit bij 14 en 15 procent van de leveringen. Als het gaat om op tijd bezorgen, doen opnieuw de eigen bezorgdiensten het best. Zij leveren maar 6 procent van de bestellingen buiten de afgesproken tijd.

Daarbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat tijdens de coronapandemie het volume van pakketten naar ongekende hoogtes is gestegen. Zo bleek uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt dat in 2020 35 procent meer pakketten werden bezorgd dan een jaar eerder. De zes grootste pakketbezorgers in Nederland leverden in totaal 778 miljoen pakketten. Niet alleen zorgde de beperkende coronamaatregelen in de retail voor deze groei, maar er werd ook meer persoonlijke postpakketten verstuurd rond de feestdagen. Cijfers over het aantal pakketten dat aan het begin van 2021 werd verstuurd, op het moment dat winkels gedwongen gesloten waren, zijn nog niet bekend, maar liggen mogelijk ook flink hoger dan normaal.