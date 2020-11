L’Atelier Tailoring opent winkel in Maastricht

L’Atelier Tailoring trekt naar Maastricht. Het is de derde winkel voor de Nederlandse specialist op het gebied van maatwerk voor heren. Het bedrijf is op dit moment al gevestigd in Amsterdam en Den Bosch.

Een winkel openen tijdens een wereldwijde pandemie is een gewaagde stap. Oprichters van L’Atelier Tailoring, Pascal Ummels en Joel Davans, zijn echter van mening dat men met groeiambities niet stil kan blijven staan, aldus het persbericht. Maastricht biedt volgens de oprichters veel kansen en de stad heeft een sterke aantrekkingskracht op de omliggende regio. “Door haar winkels verder over Nederland te verspreiden wil L’Atelier haar producten bereikbaarbaar maken voor heel Nederland. Want van Zuid-Limburg naar Amsterdam rijden, dat doe je niet even op je vrije middag,” aldus het bericht verwijzend naar de bestaande vestiging in Amsterdam.

De winkel in Maastricht zal niet alleen om maatwerk draaien, maar ook om de nieuwe confectielijn van L’Atelier Tailoring genaamd Not Your Father’s Tailor, afgekort tot NYFT. De winkel in Maastricht opent op zaterdag 14 november haar deuren. L’Atelier Tailoring is gevestigd aan de Wycker Brugstraat 3.