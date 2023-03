La Place introduceert nieuw foodconcept bij Hema

Hema en La Place bundelen hun krachten, zo blijkt uit een persbericht. La Place introduceert namelijk een nieuw foodconcept bij Hema filialen in Hilversum en Alkmaar.

“We zijn trots dat we ons nieuwe concept in deze Hema winkels kunnen introduceren,” aldus Alice Theunissen, directeur La Place, in het persbericht. “Dankzij deze mooie samenwerking kunnen gasten onbezorgd winkelen in een prachtige en volledig vernieuwde Hema winkel, om vervolgens te genieten van de gastvrijheid en de lekkere producten die zij van La Place gewend zijn. We zien ernaar uit om de inwoners en bezoekers van Hilversum en Alkmaar binnenkort te kunnen verwelkomen.”

Het La Place-concept dat veel Nederlands kennen is gebaseerd op een buffet, maar dit nieuwe foodconcept kent alleen een food- en barista bar. Hier kunnen klanten direct een bestelling plaatsen waar deze ter plekke vers wordt bereid. Ook is het mogelijk om via een Qr-code een bestelling te plaatsen waarna deze aan tafel wordt gebracht. Het menu kent diverse La Place klassiekers, maar is ook aangevuld met nieuwe producten zoals ontbijtplankjes, mocktails en vegetarische pita’s. De klassieke Hema tompouce is uiteraard ook te verkrijgen bij de La Place concepten, aldus het bericht.