Laagste aantal winkels ooit geteld in Vlaanderen en Brussel

Sinds 2019, het laatste jaar voor de komst van de pandemie, verdwenen er in Vlaanderen en Brussel in totaal bijna 2.400 winkels. Het aantal winkels in dit gebied ligt nu 4,5 procent lager dan destijds: een diepterecord, zo schrijft De Tijd. De Belgische krant trekt die conclusie uit een analyse van data van onderzoeksbureau Locatus, dat in 2008 begon met tellingen.

Vooral in centrumsteden zakte het aantal fysieke winkels aanzienlijk, en dan vooral in stadskernen. In Sint-Niklaas werd een afname van negen procent gemeten, en ook Brugge, Oostende en Leuven zien een neergaande lijn. Voornamelijk kledingboetieks, elektrozaken en winkels met huishoudelijke artikelen moesten eraan geloven. Alleen in Mechelen was een plus te zien.

Volgens De Tijd heeft die daling te maken met de toenemende concurrentie van online. Maar ook fysiek winkelen is niet meer hetzelfde als voor het coronavirus: klanten winkelen niet alleen minder vaak, maar ook ‘veel gerichter en korter’, aldus de krant.

De winkelleegstand stijgt niet even hard mee. Voor de komst van de pandemie stond 9,9 procent van de winkelpanden leeg, nu is dat bijna elf procent - een verschil van ongeveer één procent. In veel gevallen wordt een leegstaand pand ingevuld door een andere onderneming, zoals een kapper of café. Hier en daar veranderen panden van bestemming, en worden ze van winkels bijvoorbeeld woningen.