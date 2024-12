Laatste ronde Impuls Winkelgebieden: 13 gemeenten verdelen in totaal 22 miljoen euro

De vierde ronde van Impuls Winkelgebieden maakt 22 miljoen euro vrij voor dertien gemeenten. Het geldbedrag wordt verdeeld over de gemeenten als financiële ondersteuning voor de aanpak van winkelgebieden, zo wordt gemeld in een persbericht.

De gemeenten die de financiering krijgen voor hun individuele plannen om winkelgebieden aan te pakken zijn Almelo (Overijssel), Bergen op Zoom (Noord-Brabant), Halderberge (Noord-Brabant), Heerlen (Limburg, Hoogeveen (Drenthe), Houten (Utrecht), Kerkrade (Limburg), Leiden (Zuid-Holland), Maastricht (Limburg), Moerdijk- Fijnaart (Noord-Brabant), Nijmegen (Gelderland), Waadhoeke-Franeker (Friesland) en Veendam (Groningen).

De projecten van de dertien gemeenten die subsidie ontvangen is bijvoorbeeld aandacht voor looproutes, afwisseling van het winkelaanbod, toegankelijkheid en de uitstraling van het winkelgebied, zo is te lezen. Er wordt bovendien ingezet om het compacter en aantrekkelijker maken van het winkelgebied door winkels om te bouwen tot (zorg)woningen en om meer groen toe te voegen in de winkelstraten.

Er vroegen in totaal 41 gemeenten de subsidie aan in de vierde, en laatste, ronde van Impuls Winkelgebieden. Het totale aangevraagde subsidiebedrag was 87 miljoen euro, maar de overheid stelde 22 miljoen euro beschikbaar in deze laatste ronde.

De vierde ronde van Impuls Winkelgebieden is de laatste ronde waarbij subsidie wordt vrijgemaakt voor gemeenten die hun winkelgebieden willen verbeteren. De Impulsaanpak Winkelgebieden heeft inmiddels aan 42 gemeenten subsidie toegekend.

De plannen van gemeenten zorgen ervoor dat er 135.000 vierkante meter winkelruimte wordt gesaneerd en 78 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in openbare ruimten. Het realiseren van extra woningen speelt een centrale rol in de projecten. De laatste projecten worden naar verwachting afgerond in 2031.