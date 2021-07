Laatste winkels Miss Etam en Steps sluiten deuren

De allerlaatste winkels van Miss Etam en Steps sluiten hun deuren, zo blijkt uit mailing van de bedrijven. Eerder dit jaar werden alle andere filialen al gesloten, met uitzondering van de Miss Etam-filialen in Almere en Roosendaal.

De laatste filialen die gaan sluiten zijn: Steps, Promiss en Miss Etam in Almere (sluit op 2 augustus 2021), Miss Etam in Emmen (sluit op 30 juli 2021), Miss Etam in Roosendaal (sluit op 2 augustus 2021) en Miss Etam in Schagen (sluit eind augustus). De precieze sluitingsdatum van Miss Etam in Schagen is nog niet bekend.

De winkels beschikken nog over zo’n 30.000 stukken zomer- en herfstkleding en accessoires, zo is te lezen. Daarom worden de items voor een klein bedrag aangeboden. Sinds de overname van Steps en Miss Etam is het stormachtig rondom de twee bedrijven. Het lukte de bedrijven niet om stand te houden.