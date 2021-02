Labfresh opent flagshipstore in Amsterdam

Labfresh, het merk bekend van de vuil- en geurafstotende kleding, gaat een flagshipstore openen. Het merk heeft vandaag het contract getekend voor een pand aan de Van Baerlestraat 32, zo meldt mede-oprichter Lotte Vink schriftelijk aan FashionUnited.

Labfresh startte een crowdfundingsactie op CrowdAboutNow om de winkel te financieren, nadat 85 procent van hun 18.000 klanten gevraagd aangaf dat het bedrijf een winkel moest openen. De crowdfunding had binnen een week al het beoogde doel van 200.000 euro behaald en staat op het moment van publicatie op ruim 315.000 euro staan. De actie loopt nog 35 dagen.

Vink geeft het aan bijzonder te vinden dat de klanten zo enthousiast zijn en dat dit extra vertrouwen geeft in de keuze een winkel te openen. Labfresh hoopt in juni de winkel te kunnen openen. In het pand komt daarnaast op de bovenste verdieping het kantoor van Labfresh. “We willen onze klanten ontmoeten om ons merk naar een hoger niveau te tillen,” aldus het merk.

