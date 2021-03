Labfresh zamelt vier ton in voor flagshipstore in Amsterdam

De crowdfunding op CrowdAboutNow is nog niet officieel afgelopen, maar Labfresh heeft al het maximale bedrag bereikt, zo blijkt op de website. Met nog 24 dagen te gaan, staat het bedrag voor een flagshipstore in Amsterdam al op vier ton.

Het Nederlandse merk Labfresh heeft in februari al het huurcontract getekend voor de het pand op de Van Baerlestraat 52. Het merk dat vuil- en geurafstotende kleding maakt hoopt de winkel in juni te openen. Naast een winkelfunctie, krijgt het pand ook ruimte voor het kantoor van het bedrijf en zal Labfresh demonstraties gaan geven in het filiaal, zo vertelde mede-oprichter Lotte Vink in februari al tegen FashionUnited.

“In een tijd waarin de retail massaal naar online beweegt is het openen van een fysieke winkel een spannende stap, de succesvolle crowdfunding is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zitten. Het geeft ons veel vertrouwen, de retail is niet dood, het is alleen in winterslaap,” aldus mede-oprichter Lotte Vink in een persbericht.