Lacoste Arena: Modemerk Lacoste opent grootste flagship mét nieuw winkelconcept

Lacoste heeft in Parijs Lacoste Arena geopend: het grootste vlaggenschip van het merk tot nu toe waar het eveneens een nieuw winkelconcept introduceert. Lacoste noemt de winkel de ‘volgende generatie’ van Lacoste winkels.

Naar eigen zeggen is de winkel ontworpen om ‘het hart te zijn van alle Lacoste culturen’. Zo zijn er referenties naar de sportwereld en zijn er speciale gebieden in de winkel ingericht per sport; golf, tennis en fitness. Ook is er een speciale afdeling voor schoenen. Ook zijn er afdelingen voor dames-, heren- en kindermode, aldus het persbericht. In de winkel kunnen consumenten er ook voor kiezen hun Lacoste items te laten personaliseren. De winkel telt totaal 1600 vierkante meter aan winkeloppervlak.

Naast een point of sale is de nieuwe Lacoste winkel ook bedoeld als plek voor interactie met het merk. Zo is er een interactief kunstwerk en een fotohokje. De foto’s die genomen worden in het fotohokje worden verwerkt in het interactieve kunstwerk, zo is te lezen in het persbericht.

Daarnaast zet Lacoste de stappen die het maakt op het gebied van duurzaamheid in de spotlight in een speciale area in de winkel. In het gebied worden speciale producten tentoongesteld.

Lacoste Arena, beeld via Lacoste

