Lagardère Travel Retail biedt eindeloze doorgroeimogelijkheden

Britt Vessies begon als verkoopster in één van Lagardères fashionwinkels op Schiphol en groeide uit tot team manager van de splinternieuwe Balenciaga winkel. Sinds kort is ze recruiter op het hoofdkantoor van Lagardère Travel Retail. Zo gaat dat bij Lagardère: ongeacht je afkomst of diploma’s, als je wilt doorgroeien kún je doorgroeien.

Modemeisje

“In 2014 ben ik hier begonnen”, vertelt Britt Vessies. “Ik was toen 22 jaar en nam een tussenjaar na mijn MBO-studie. Een vriendin die al op Schiphol werkte, tipte me dat het ook wel wat voor mij was. Ze had gelijk. Als modemeisje vond ik de fashion-kant superleuk, maar ook het feit dat ik veel verschillende collega’s had. Lagardère heeft veel winkels op Schiphol, dus je hebt niet alleen collega’s in je eigen winkel, maar ook de winkels om je heen. Tel daar de bruisende omgeving bij op, met internationale reizigers als klant… ik vond het geweldig!”

Beeld: Lagardère Travel Retail

Dat kan jij!

Het werk ging Britt goed af. Ze was een aanpakster en zag wat er moest gebeuren. Al snel mocht ze taken van haar manager overnemen. “Op een gegeven moment kwam er een functie vrij van team manager. Mijn leidinggevende zei: dat kan jij! Ik besloot ervoor te gaan. Het leek me te gek om mijn eigen shop te runnen. Je kunt dan echt je stempel op de winkel drukken. Inrichting, presentaties, motiveren en enthousiasmeren van het team, roosters maken, inkopen en natuurlijk samen met je team op de vloer staan en presteren. Heerlijk. Tegelijkertijd word je natuurlijk wel afgerekend op je resultaten. Ik kon daar goed mee omgaan, het gaf me juist een kick. Al met al was ik best wel trots dat ik zo jong al zelfstandig een hele winkel runde.”

Beeld: Lagardère Travel Retail

Doorgroeien gestimuleerd

Bij Lagardère worden medewerkers gestimuleerd om door te groeien. Er wordt vaak aan hen gevraagd waar ze blij mee zijn, waar ze minder blij mee zijn, wat hun dromen en verwachtingen zijn. Diploma’s zijn niet zozeer van belang, de drive om te leren en om verder te komen is genoeg. Britt werd gevraagd om team manager van een grotere winkel op Schiphol Plaza te worden, waar ze een team van maar liefst 21 meiden ging leiden. Ook dat ging goed. De winkel floreerde onder haar leiding. Niet lang daarna werd ze gevraagd om een compleet nieuwe winkel voor het merk Balenciaga vanaf scratch op te bouwen. Britt: “Dat was echt wow! Ik mocht inkopen doen samen met één van onze buyers, samenwerken met Balenciaga Parijs, een compleet nieuw team aannemen… gewoon alles vanaf de grond af opbouwen. Dat heb ik het afgelopen jaar met heel veel plezier gedaan.”

Switch

Sinds januari werkt Britt op de afdeling HR als recruiter. Deze switch kwam niet als een complete verrassing: “Mijn collega Peggy, recruitment manager, heeft me vier jaar geleden al eens gevraagd of ik het recruitmentteam wilde versterken. Het leek me erg leuk, maar ik voelde dat de tijd nog niet rijp was. Ik heb toen wel een paar dagen met haar meegedraaid. Inmiddels ben ik bijna 32, ik was toe aan de volgende stap. Dus toen de vacature van recruiter voorbij kwam, ging ik ervoor. Op 1 januari ben ik begonnen. Werken op het hoofdkantoor is natuurlijk heel anders, maar net zo leuk. Als recruiter trek ik nieuwe mensen aan en kijk ik welke plek binnen het bedrijf het beste bij ze past. Het is erg afwisselend, ik kan er echt mijn ei in kwijt.”

Beeld: Lagardère Travel Retail

Kansen krijgen

Britt voelt zich na bijna tien jaar nog steeds als een vis in het water bij Lagardère. “Het is fijn dat medewerkers de kans krijgen om binnen het bedrijf iets anders te gaan doen en om hogerop te komen. Natuurlijk heb ik weleens gedacht dat ik eens ergens anders zou moeten gaan werken. Maar waarom eigenlijk? Ik ben hier heel blij. Ik zit op mijn plek, er wordt echt naar je geluisterd, het is gezellig, de verdiensten en de arbeidsvoorwaarden zijn goed, er is van alles mogelijk… Waarom zou ik dan weggaan?”