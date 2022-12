Lagardère Travel Retail: misschien wel de leukste werkgever van Nederland!

Werken bij Lagardère Travel Retail? Dat is werken in de mooiste winkels in de meest bruisende omgeving die je maar kunt bedenken. Samen met je collega’s ontvang je ‘de wereld’ in je winkel en help je reizigers uit alle windstreken en culturen aan de mooiste producten. Directeur Allan Henrich: “Bij ons gaat de wereld voor je open.”

Travel Retail? Dat zijn winkels op luchthavens en treinstations. Hier werken, betekent dat je te maken hebt met mensen die relatief veel haast hebben of met mensen die juist moeten wachten. “Travel Retail is echt wat anders dan gewone retail”, vertelt Allan Henrich, CEO van Lagardère Travel Retail. “Het draait veel om impulsaankopen. Alleen dat al maakt werken voor Lagardère bijzonder. En er zijn nog veel meer voordelen.”

Bekende merken

Lagardère Travel Retail exploiteert tientallen winkels, onder andere op het gebied van fashion, food, travel essentials en duty free. In de winkels van Lagardère op Schiphol worden bekende merken verkocht als Victoria’s Secret, Michael Kors, Longchamp, Hermès, Hugo Boss en Burberry.

Net als veel bedrijven is Lagardère op zoek naar leuke, enthousiaste en fijne mensen om de winkels te bemannen of op het hoofdkantoor - in Lijnden, vlak onder de rook van Schiphol - te komen werken. Er zijn banen in de verkoop, inkoop, IT, personeelszaken, financiën, marketing en meer.

Bijzondere werkplek

Wat maakt werken op Schiphol zo bijzonder? Allan Henrich: “Schiphol is zó internationaal, er heerst zó’n bijzondere dynamiek… dat kun je nergens mee vergelijken. Elke dag ontmoeten onze medewerkers reizigers uit allerlei windstreken en culturen en dat vinden ze fantastisch. Het ene moment praten ze met iemand uit Curaçao en het andere moment met iemand uit Qatar. Onze medewerkers zijn zelf ook een afspiegeling van de wereldbevolking. Er werken bij ons mensen van allerlei nationaliteiten, met verschillende godsdiensten en achtergronden. Maar sámen vormen ze een eenheid. Dat is heel mooi om te zien.”

Internationale omgeving

Reizigers zijn vaak blij. Ze zijn lekker op reis, voelen zich goed, hebben zin om dingen te ontdekken en vinden het leuk om wat te kopen en een praatje te maken. Henrich: “Onze medewerkers vinden dat ook heel leuk. Vaak spreken ze naast Engels en (een beetje) Nederlands nog een andere taal, hun eigen taal. Dat kan Frans zijn, Chinees, Arabisch, Surinaams, Oekraïens of noem maar op. Als je een reiziger kunt helpen in je moedertaal… ja, dat maakt het werk natuurlijk nog leuker en bijzonderder. Op Schiphol kan dat misschien wel iedere dag. Eén van onze medewerkers komt bijvoorbeeld uit Madagaskar en kan heel goed Frans. Als ze een klant in het Frans helpt, fleurt ze helemaal op. Geweldig vindt ze dat.”

Warm bad