Lange meidenmodemerk The Wildflower Club opent eerste winkel in Alkmaar

Zussen Kim (28) en Jet (26) Jimmink openen op 13 februari een fysieke winkel van hun modemerk The Wildflower Club aan De Laat in Alkmaar, zo meldt het Noordhollands Dagblad. Het merk richt zich speciaal op vrouwen langer dan 1.80 meter en was tot nu toe alleen online verkrijgbaar. De wens voor een fysieke winkel bestond vanaf het begin. De keuze voor Alkmaar is logisch: de zussen wonen in de regio.

De zussen begonnen het bedrijf in 2022, nadat zij zelf jarenlang geen passende kleding konden vinden. Broeken en mouwen waren steevast te kort. Daarmee vonden ze een gat in de markt.

Op sociale media wordt enthousiast gereageerd op de opening; honderden lange Nederlandse vrouwen hebben aangegeven langs te willen komen. Met ruim veertigduizend volgers op Instagram bereikte The Wildflower Club al een jonge doelgroep verspreid door het hele land.