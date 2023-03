Laundry Lab zet internationale expansie op de agenda

Het Antwerpse agentuur Laundry Lab heeft sinds 2021 ook haar eigen kledingcollectie. Inmiddels is het modemerk in meer dan vijftig winkels te verkrijgen in België en Nederland. Met de snelle groei denkt het modemerk ook aan een internationale expansie, zo staat in het persbericht.

Voor die internationale expansie denkt Laundry Lab onder meer aan Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen. “We willen stap voor stap groeien en eerst sterk staan in de eigen markt alvorens we verder internationaal gaan”, aldus Anna Vandoorne, bezieler van het modemerk, in het persbericht.

Voordat Laundry Lab over de Belgische en Nederlandse grens gaat wil Vandoorne eerst nog verder binnen de grenzen groeien door diverse pop-ups te openen, zodat consumenten kennis kunnen maken met het modemerk.