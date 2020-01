Leegstand neemt na jaren van herstel weer toe

Voor het eerst sinds 2015 is de leegstand in de winkelstraat weer toegenomen, zo meldt Locatus. In 2019 sloten 2767 winkels de deuren, wat het hoogste aantal is sinds 2004. Op 1 januari 2020 stond 7,3 procent van de winkelpanden leeg. Hierdoor komt het dichtbij het percentage van de piek in 2015, namelijk 7,5 procent.

De leegstand werd de laatste jaren onder andere bestreden door het ombouwen tot horeca en woningen. Hierdoor verdwenen panden uit het winkelbestand. In 2019 werden maar 239 winkels omgebouwd tot horeca, waar dit de jaren daarvoor rond de 700 panden lag. Ook verdween normaal gesproken 2000 panden uit de retail voorraad omdat ze werden omgebouwd tot woningen, in 2019 waren dit maar 1000 panden.

De hoogste leegstand is te vinden in de provincie Limburg, de laagste in Noord-Holland. Alleen in Flevoland daalde de leegstand licht, alle andere provincies zagen een toename.

Locatus meldt dat faillissementen maar een klein deel van de oorzaak is van het afnemende aantal winkels. Sluitingen naar aanleiding van faillissement zijn voor 20 procent van de afname van winkels verantwoordelijk. Het grootst aantal sluitingen kwam van zelfstandigen die hun winkel gesloten hebben. Een klein deel van de sluitingen werd veroorzaakt door een herziening van de strategie van winkelketens. Locatus verwacht dat de leegstand de komende periode verder oploopt.