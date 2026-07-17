LeGer Studio lanceert in Nederland

Het Duitse modelabel LeGer Studio by Lena Gercke, opgericht in 2017 in Berlijn, debuteert op de Nederlandse markt.

Exclusieve distributiepartner is agentschap Lexson, dat al merken als American Vintage, Filippa K., J. Lindeberg, Plain en Tiger of Sweden vertegenwoordigt in Nederland en België. De verkoop start per direct met de zomercollectie SS27. Zeijden Brands vertegenwoordigt de collectie als verkoopagent.

Het doel is de internationale groothandelsexpansie van het merk. Hiervoor is recent een samenwerking aangegaan met het Duitse distributieagentschap Ben And GmbH, dat al merken vertegenwoordigt zoals Moose Knuckles, Baum und Pferdgarten, Allsaints, Filippa K, Napapijri en Oh April.

“Door de combinatie van een hoogwaardige uitstraling, een toegankelijk prijsniveau en solide marges, biedt LeGer Studio retailers een onderscheidende toevoeging voor het segment van de contemporary damesmode en zorgt zowel in de winkel als daarbuiten voor een directe impact”, schrijft Lexson in een persbericht.