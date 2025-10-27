LEXSON slaat de handen ineen met honderd retailers voor de Bibian Mentel Foundation

Een week vol warmte. Van 27 oktober t/m 2 november bundelt LEXSON de krachten met honderd retailers tijdens HAPPY ELVINE WEEK. Zeven dagen lang doneert de distributeur €10 aan de Bibian Mentel Foundation voor elke verkochte ELVINE-jas bij deelnemende winkels. Een week waarin stijl verder gaat dan uitstraling, waarin fashion en feelgood samenkomen en waarin sales verandert in solidariteit.

Samen iets goeds doen

Turning sales into smiles. HAPPY ELVINE WEEK is meer dan het verkopen van winterjassen. De actieweek van distributeur LEXSON draait om warmte, stijl en het delen van geluk. Door iets terug te geven, krachten te bundelen en als partners gezamenlijk iets goeds te doen voor wie dat nodig heeft. Een week waarin mode en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. En warmte meer betekent dan een goede winterjas. It’s about kindness in every layer.

Shop to support

Elk jaar zet LEXSON zich met HAPPY ELVINE WEEK in voor een goed doel. Deze keer staat het initiatief in het teken van de Bibian Mentel Foundation, een organisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke uitdaging. Een symbool voor veerkracht, positiviteit en hoop. De stichting ligt LEXSON nauw aan het hart. Anouk Schonk, zus van LEXSON’s commercial director Floor Schonk, is sinds dit jaar een van de ambassadeurs. Na een zwaar ongeluk weet zij als geen ander wat het betekent om door te zetten en het leven met optimisme te blijven omarmen. Voor elke verkochte ELVINE-jas bij deelnemende winkels doneert LEXSON €10 aan de Bibian Mentel Foundation.

Give back, take joy. Dit jaar doen zeker honderd retailers mee aan de actie. Zoals altijd krijgt HAPPY ELVINE WEEK een creatieve invulling die de campagne aantrekkelijk maakt voor zowel consument als retailer. Deelnemen is eenvoudig en daarmee bijna een no-brainer. LEXSON ontzorgt retailers volledig met een uitgebreide POS-box voor een impactvolle etalage en in-store presentatie, plus een online marketingkit die de actie extra zichtbaarheid geeft via socials en e-commerce nieuwsbrieven.

Meer dan marketing

Elk jaar ontwikkelt LEXSON een campagne rond de Scandinavische outerwear-specialist ELVINE en haar kenmerkende winterjassen. Met een actie die warmte brengt in de breedste zin van het woord. Voor LEXSON is HAPPY ELVINE WEEK meer dan een marketingactie. Het initiatief komt volledig uit eigen huis en is ontstaan vanuit de overtuiging dat merken en retailers samen sterker staan. Door te vernieuwen, te verassen en verder te gaan dan wat verwacht wordt. Die mentaliteit vormt de kern van de in Breda gevestigde distributeur: gedreven, betrokken en altijd gericht op gezamenlijke groei.