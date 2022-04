Liebeskind Berlin keert na vijf jaar terug in Nederlandse markt

Liebeskind Berlin is terug. Na een afwezigheid van meerdere jaren keert het tassenmerk uit Berlijn deze week terug naar Nederland. Ter gelegenheid van de opening van de brandstore in Amsterdam spreekt FashionUnited met managing director Fabian Krone. “Dit is het juiste moment om deze stap te zetten.”

De afwezigheid van Liebeskind Berlin heeft te maken met de herpositionering van het merk. “De afgelopen tweeënhalf, tot drie jaar, hebben wij ons voorbereid. We zijn terug gegaan naar het DNA van het merk,” aldus Krone tijdens een telefonisch gesprek een dag voor de opening van de winkel. Krone omschrijft Liebeskind Berlin als een premium, maar toegankelijk merk. “We gebruiken altijd leer en maken producten van hoge kwaliteit.” Het merk laat zich inspireren door Berlijn en kenmerkt zich door de veelzijdigheid en multifunctionele karakter van de ontwerpen. “We hebben recent The Edit gelanceerd, een limited edition collectie die alleen bij de meest exclusieve verkooppunten en in onze eigen kanalen te koop is,” zo vertelt de managing director. De prijzen van de speciale tassen in The Edit lopen op tot duizend euro. “Maar we vergeten niet de producten die op entrance level van de premiummarkt zich bevinden.”

Beeld via Liebeskind Berlin

Nu Liebeskind Berlin de reis terug naar het oorspronkelijke DNA grotendeels heeft afgerond, is het tijd voor expansie, te beginnen met de eigen merk winkel in Amsterdam. Het is niet de eerste winkel die het merk ooit in Nederland had, zo’n tien jaar geleden opende er ook al een monobrandstore. “Hier hebben we ook een periode van succes gekend,” aldus Krone. Maar, geeft hij aan, het merk werd geconfronteerd met zwaardere tijden en het bedrijf besloot zich tijdelijk terug te trekken uit de Nederlandse markt en meer focus binnen het merk aan te brengen. Naast Nederland trok Liebeskind Berlin zich destijds nog uit enkele andere markten terug. “We zijn terug bij het DNA en zijn klaar om te gaan.”

Liebeskind Berlin strijkt neer aan het Koningsplein in Amsterdam. “We hebben ook gekeken naar de P.C. Hooftstraat, dat is echt een shop bestemming. Het is een destinatie als je een bepaald luxe statement wil kopen.” De keuze viel uiteindelijk toch op het Koningsplein omdat het merk daar goed zichtbaar is voor de Nederlandse consument en het genoeg ruimte biedt de collectie te tonen. “Traditioneel zaten we meer op de B2-locaties. We kiezen nu bewust voor de A1-locaties om ons merk een beter platform te bieden.” De afgelopen twee tot drie maanden zijn bijvoorbeeld ook een deel van de Duitse winkels verplaatst naar A1-locaties.

In de winkel is gekozen om gebruik te maken van diverse architecturale elementen die ook te vinden zijn in de Berlijnse metrostations. Krone noemt specifieke verlichting maar ook de tegels die op bijna elk station te vinden zijn. “De U-bahn stations (metro’s, red.) hebben tegels die een warme doch moderne uitstraling hebben. Die hebben we ook in onze winkel gebruikt.” Het gekozen concept stelt Liebeskind Berlin in staat om het product in de spotlight te zetten, zo vertelt de managing director.

Beeld via Liebeskind Berlin

Beeld via Liebeskind Berlin

Liebeskind Berlin stapt Nederlandse markt weer in met monobrandstore

Hoewel de winkel in Amsterdam nog maar net open is, de winkel opent op 29 april officieel de deuren, wordt er uiteraard al verder gedacht. Is de winkel een succes, dan wordt er gekeken naar andere Nederlandse steden in 2023. Daar blijft het echter niet bij. Krone noemt bijvoorbeeld ook Kopenhagen en Zürich als locaties voor nieuwe winkels en er wordt ook naar België gekeken zo beantwoord hij desgevraagd. In Nederland komt daar eerst in september een eigen Nederlandse website bij. Vervolgens wil het merk starten met wholesalepartners in Nederland in 2023. “We gaan geen namen noemen, maar je kunt je waarschijnlijk inbeelden op wie we ons oog hebben.” Op dit moment heeft Liebeskind Berlin 34 eigen retailpunten en heeft het wholesalepunten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Wie denkt dat de expansie daar stopt, zit er naast. Aan het einde van komende maand opent er nog een showroom in Seoul, Zuid-Korea. Het is een stap naar de Aziatische markt. Japan, China en Zuid-Oost Azië kunnen daarna volgen, wanneer de entree in Zuid-Korea succesvol is. “We hebben nog geen concreet plan voor de Verenigde Staten, maar ook daar kijken we naar.” Krone geeft aan dat Liebeskind Berlin een kleine organisatie is en daardoor snel kan schakelen en inspelen op de huidige markt. “Je moet flexibel blijven. We konden corona niet voorspellen en ook de situatie in Oost-Europa zagen we niet aankomen. We hebben nu een tweejarenplan en hoe beter het gaat, hoe sneller we dat kunnen uitvoeren. We zijn het merk altijd verder aan het ontwikkelen. Nieuwe landen, een betere klantervaring, beter product en een nog betere merkpositionering,” zo vertelt hij. “En tot nu toe blijkt dat te werken,” lacht hij.

De Liebeskind Berlin winkel is gevestigd op Koningsplein 1, te Amsterdam.

Beeld via Liebeskind Berlin