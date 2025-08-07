Lingeriemerk Marlies Dekkers gaat winkels sluiten

De Nederlandse winkelstraat wordt iets leger. Lingeriemerk Marlies Dekkers meldt dat het een ‘digitale toekomst’ strategie implementeert wat concreet betekent dat winkels geleidelijk zullen sluiten, zo bevestigt een woordvoerder van het merk.

Het merk reageert niet op de vraag hoeveel winkels zullen sluiten en wanneer dit zal gebeuren. Het merk heeft in ieder geval winkels in Amsterdam, Rotterdam, Breda en Utrecht. Op het hoogtepunt van het winkelnetwerk van het merk waren er niet alleen winkels in Nederland, maar ook winkels in België, Frankrijk, Duitsland en zelfs in Thailand.

Winkels Marlies Dekkers weg uit straatbeeld

“Onze winkels hebben een belangrijke rol gespeeld in het opbouwen van de Marlies Dekkers ervaring en we erkennen de emotionele waarde die ze hebben, voor ons team, onze klanten en iedereen die weleens door de deur is gelopen de afgelopen jaren”, aldus het bericht.

De collectie van het merk zal nog steeds beschikbaar zijn bij online platformen en geselecteerde partners.

Als onderdeel van Marlies Dekkers’ nieuwe strategie wordt binnenkort een nieuwe webshop gelanceerd. Deze zal in september live gaan. Op de vernieuwde site wordt ‘een nieuwe merkervaring neergezet die de manier waarop onze klanten leven, winkelen en met ons merk verbinden weerspiegelt’.