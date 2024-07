Duurzame modewinkel LivStores in Utrecht sluit de deuren. Het nieuws wordt bekendgemaakt door oprichter Marjan Londeman op Linkedin.

Ruim tien jaar geleden werd LivStores opgericht door Londemand. De winkel bevond zich toen nog in Zwolle, maar verplaatste later in 2016 naar de Twijnstraat in Utrecht. Londeman geeft aan dat ze ‘gaat stoppen op het hoogtepunt’.

Enkele maanden eerder meldde de ondernemer nog dat ze voor LivStores op zoek was naar een compagnon om de groei van de winkel verder te zetten. “Het gaat te goed om het alleen te blijven doen, het remt de verdere groei. Ik zoek een compagnon.”

Nu gaat LivStores toch sluiten. De winkel is geopend tot 24 augustus 2024.