Locatus: anderhalve meter maatschappij gaat weinig problemen opleveren in winkelstraat

Nederland kan niet meer om de anderhalve meter maatschappij. Nu het weer voorzichtig aan wat drukker wordt in de winkelstraten, zo blijkt uit metingen van Bureau RMC, is de vraag: hoe veilig blijven deze gebieden? Retail onderzoeksbureau Locatus dook in de cijfers en meldt nu in een persbericht dat de organisatie weinig problemen voorziet.

Het bureau meldt dat bij een anderhalve meter maatschappij de capaciteit van winkelstraten terugloop tot 15 tot 20 procent van het maximum van voor de coronamaatregelen. Het zou betekenen dat ongeveer 500 passanten per uur, per meter straatbreedte mogelijk is. Om even een beeld te schetsen: de Kalverstraat is bijvoorbeeld 8 meter breed, dus daar zouden per uur 4.000 passanten doorheen mogen maximaal. De Kalverstraat is in dit opzicht nog smal. De Lijnbaan in Rotterdam is bijvoorbeeld 15 meter breed en de Grote Markstraat in den Haag 29 meter, zo meldt Locatus.

Locatus heeft zijn eigen verzamelde informatie over winkelgebieden gelegd naast het nieuwe maximum aantal passanten. Locatus verzameld al twintig jaar informatie over passanten, winkels en winkelgebieden. Locatus keek specifiek naar het aantal passanten gekeken dat voor de coronamaatregelen tijdens het allerdrukste uur in een winkelstraat of winkelgebied heeft gelopen. Uit dit onderzoek blijkt dat maar 16 van de 130 onderzochte winkelgebieden mogelijk problemen kunnen verwachten om de anderhalve meter te handhaven. De problemen ontstaan in maar een beperkt deel van die winkelgebieden en vaak bijna alleen op zaterdagmiddag.

Het onderzoeksbureau plaats hierbij de kanttekening dat in dit scenario uitgegaan wordt dat iedereen weer gaat winkelen als voor de maatregelen. Locatus verwacht niet dat dit werkelijk zal gebeuren. Toerisme zal wat uitblijven en mensen zullen ook nog steeds minder de winkelstraat in gaan. Locatus is dus optimistisch over de situatie in de winkelstraat door de overzichtelijke problemen die er zijn.