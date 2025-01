Locatus: Hema voor het eerst in Belgische top 50 winkelformules

Het Nederlandse warenhuis Hema staat voor het eerst in de Belgische top 50 winkelformules van Locatus. In Nederlands staat Hema al jarenlang steevast in de top 10.

Het gaat om de top 50 winkelformules waarbij wordt gekeken naar winkelvloeroppervlakte (WVO). Hema maakt voor de eerste keer deel uit van de top 50 in België, nadat het Nederlandse warenhuis al enkele jaren bezig is met uitbreiding in het buitenland. Zo telt Hema, volgens Locatus, in 2024 vijf nieuwe verkooppunten in België.

Volgens Locatus zal het nog even duren voordat het Nederlandse warenhuis ook in de top 50 van België komt te staan met het aantal verkooppunten. Hema behoort in Nederland al jarenlang in de top 10 als wordt gekeken naar zowel het aantal verkooppunten (VKP) als het winkelvloeroppervlakte (WVO).