Locatus: ‘Veertig procent minder schoenenwinkels dan in 2013, aantal modewinkels daalt ook’

Het aantal schoenen- en kledingwinkels in Nederland is in de afgelopen tien jaar drastisch afgenomen. In juli 2022 waren er 1.384 minder schoenenwinkels dan in januari 2013, een verschil van veertig procent, zo is te lezen in een artikel van onderzoeksbureau Locatus.

In het artikel worden de branches vermeld die sinds 2013 de meeste vestigingen hebben gewonnen of verloren. Ook winkels voor damesmode en voor dames- en herenmode zijn er in 2022 een stuk minder dan in januari 2013. Het aantal damesmodewinkels nam met 17,5 procent af, het aantal dames- en herenmodewinkels met 14,5 procent. Dat zijn respectievelijk 1.209 en 1.002 winkels minder.

Wat betreft oppervlakte hebben warenhuizen het meest ingeleverd van alle categorieën: in totaal gaat het om 344.825 vierkante meter. Vooral het vertrek van V&D zorgde voor meer leegstand.

De grote groeiers in het winkellandschap zijn de branches bezorgen en afhalen, garagebedrijven en kappers, vrijwel allemaal leveranciers van diensten.