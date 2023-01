Locatus: Winkelleegstand daalt, panden krijgen andere functie

De winkelleegstand daalt naar het laagste niveau sinds 2011, dat meldt Locatus in een persbericht nadat het uitgebreid onderzoek deed. Het percentage leegstand staat eind 2022 op 6 procent. De sterke daling komt voornamelijk doordat winkelpanden een andere functie krijgen.

De invulling van winkelpanden ziet dus een verschuiving. Het aantal panden met een retailfunctie daalde vorig jaar van bijna 215.700 aan het begin van het jaar naar 212.000 aan het einde van 2022, meldt Locatus.

In Roosendaal hebben de meeste leegstaande winkelpanden een andere functie gekregen. Daar kregen volgens Locatus 55 lege panden een nieuwe invulling. Na Roosendaal volgt Amsterdam met 42 nieuwe ingevulde panden en staat Leeuwarden op de derde plaats met 40 lege panden die een andere functie kregen.

In totaal kregen 197 panden, die oorspronkelijk fungeerden als modewinkel, een andere functie. Voor schoenen- en lederwaren winkels stond de teller op veertig.

De teruglopende winkelleegstand en een voorzichtig herstel bij een aantal branches die zwaar leden aan het opbloeien van de E-commerce lijken de eerste tekenen van een nieuwe werkelijkheid voor de fysieke retail, schrijft Locatus. De retailsector is, ten opzichte van 15 jaar geleden, sterk gekrompen en zal nog verder krimpen. “Er is en blijkt veel werk aan de winkel om de Nederlandse winkelgebieden levendig, vitaal en toekomstbestendig te houden”, aldus Locatus in het persbericht.