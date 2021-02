Lockdown verlengd tot 2 maart, click & collect voor alle winkels mogelijk vanaf 10 februari

Ondanks de dalende besmettingscijfers ‘wijzen alle doorrekeningen op een derde golf die op ons af lijkt te komen’, concludeerde premier Rutte vanavond in de landelijke corona-persconferentie. De grootste dreiging komt voort uit de Britse coronavariant, momenteel goed voor tweederde van alle besmettingen. Met dat risico in het achterhoofd besloot het kabinet daarom de huidige lockdown tot 2 maart te verlengen. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open, en wordt voor alle winkels vanaf 10 februari een ‘click & collect’-systeem toegestaan.

Aan dat ‘click & collect’-systeem zijn strikte voorwaarden verbonden om te zorgen dat het rustig blijft in de winkelstraten - de enige manier waarop ‘click & collect’ volgens het Outbreak Management Team (OMT) kon worden toegestaan. Klanten mogen hun producten alleen vanuit huis bestellen, online of telefonisch, met een tijdsbestek van ten minste vier uur tussen bestellen en afhalen. Dit om ‘funshoppen te voorkomen’, aldus Rutte. Producten kunnen alleen worden afgehaald wanneer de klant een specifiek tijdslot toegewezen heeft gekregen, en klanten mogen enkel in hun eentje komen. Verder moeten de afhaalpunten buiten zijn, en moeten zowel winkeliers als klanten steevast anderhalve meter afstand bewaren.

Over het al dan niet verlengen van de avondklok kon Rutte nog niets mededelen. “We wisten voor deze persconferentie al dat we daar niets over konden zeggen, omdat het minimaal twee weken duurt voordat er iets over het effect te zeggen is,” aldus de premier. Het kabinet heeft aan het OMT gevraagd opnieuw advies uit te brengen het hele pakket van maatregelen - waaronder de avondklok. Dat advies wordt eind deze week verwacht.