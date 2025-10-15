LolaLiza onthult nieuw winkelconcept in het stadscentrum van Mechelen

LolaLiza slaat een nieuw hoofdstuk open in haar retailstrategie met de lancering van haar nieuwste winkel in het hart van Mechelen. Gelegen aan de bruisende winkelstraat IJzerenleen, introduceert de boetiek een vernieuwd concept waarin design, comfort en klantervaring centraal staan. Na de heroriëntatie van haar collecties in de afgelopen seizoenen naar een meer trendbewuste, toegankelijke en inclusieve stijl, vertaalt het Belgische modemerk die herpositionering nu naar de fysieke winkelomgeving.

Een verfijnde winkelervaring

Het interieurconcept, ontwikkeld in samenwerking met architect Ernesto Sánchez Chanona, combineert zachte, natuurlijke materialen met houten accenten, afgeronde vormen en zorgvuldig geplande verlichting. Het resultaat is een warme, eigentijdse omgeving waarin elke collectie volledig tot haar recht komt. Een opvallende glazen gevel verbindt het interieur met het levendige straatbeeld van Mechelen, waardoor de grens tussen binnen en buiten subtiel vervaagt.

Credits: LolaLiza

Met veertien ruime paskamers, ontworpen om zowel comfort als vrouwelijkheid te benadrukken, staat de klantervaring centraal. Naast esthetiek herdefinieert de winkelindeling de manier waarop collecties worden ontdekt. Digitale schermen, zorgvuldig samengestelde displays en interactieve tools stellen klanten in staat om ook artikelen te bekijken en te bestellen die niet in de winkel aanwezig zijn, wat zorgt voor een naadloze omnichannel-ervaring.

De opening in Mechelen zet de toon voor toekomstige renovaties binnen het Belgische winkelnetwerk van LolaLiza. Het concept is ontworpen om mee te evolueren met de moderne klant, waar mode, inspiratie en technologie samenkomen in een ruimte die zowel warm als vooruitstrevend aanvoelt.

Credits: LolaLiza

Credits: LolaLiza

Strategische locatie met focus op de toekomst

De IJzerenleen in Mechelen ontwikkelt zich tot een opkomende retailbestemming, en de nieuwe LolaLiza-winkel is uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de groeiende bezoekersstroom en de culturele dynamiek van het gebied. Als merk dat sterke lokale wortels combineert met internationale ambities via marktplaatsen en groothandel, weerspiegelt deze opening de voortdurende transformatie van LolaLiza: stevig verankerd in België, maar met de blik gericht op de toekomst.

Hoewel de toon is geëvolueerd, blijven de onderliggende waarden ongewijzigd. “We blijven trouw aan ons DNA, maar blijven het verfijnen,” aldus het label. Het vernieuwde winkelconcept richt zich op het bieden van een ervaring die vrouwelijk, modern en emotioneel verbindend is, met als doel een diepere merkrelatie te creëren die verder reikt dan mode alleen.

Credits: LolaLiza

Credits: LolaLiza

Adres: IJzerenleen 58, 2800 Mechelen

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 10:00 – 18:00

Zaterdag: 09:30 – 18:00

Elke eerste zondag van de maand geopend: 13:00 – 18:00