Lords of Harlech opent eerste Nederlandse winkel: ‘Amsterdam perfecte plek’

Het Britse kledingmerk Lords of Harlech heeft zijn eerste Nederlandse winkel geopend aan de Utrechtsestraat in Amsterdam, vertelt oprichter en ontwerper Paul Mainwaring aan FashionUnited.

Richard Siebel, eigenaar van modeagentschap Push the Button BV en vertegenwoordiger van Lords of Harlech Europe, schrijft in een LinkedIn-bericht: “Onze allereerste Lords of Harlech flagshipstore is nu open in het hart van deze bruisende en stijlvolle stad. Met zijn rijke geschiedenis, levendige energie en unieke karakter is Amsterdam de perfecte plek voor onze opvallende prints, luxe stoffen en vernieuwende ontwerpen.”

De winkel fungeert als showroom voor verdere distributie binnen Europa. Volgens Mainwaring is achter de etalage extra ruimte gereserveerd om het assortiment in de toekomst uit te breiden.

Lords of Harlech is gevestigd aan de Utrechtsestraat 127 in Amsterdam (postcode 1017 VL).