Lululemon breidt uit naar Griekenland met franchise in Athene

Het Canadese athleisuremerk Lululemon opent zijn allereerste winkels in Griekenland via een nieuwe franchise-samenwerking met Arion Retail Group. De samenwerking en internationale uitbreiding zijn in lijn met de bredere retailstrategie van Lululemon voor groei in Europa.

De eerste Griekse winkel van het merk, in Kolonaki, centraal Athene, opent morgen zijn deuren. De tweede winkel, in het winkelcentrum Golden Hall, opent op 12 juni.

“We zijn verheugd om meer klanten te verwelkomen bij Lululemon met de opening van de eerste winkels in Griekenland, wat een nieuwe mijlpaal is in onze voortdurende groei in de EMEA-regio,” zegt Sarah Clark, Senior Vice President EMEA bij Lululemon, in een verklaring.

“Samen met onze franchisepartner Arion Retail Group introduceren we graag onze hoogwaardige performance-producten. Deze combineren technische innovatie met een verfijnde stijl voor nieuwe klanten in de markt. We kijken er ook naar uit om betekenisvolle connecties op te bouwen met de lokale gemeenschap hier in Athene.”

De eerste winkel heeft een oppervlakte van bijna 180 vierkante meter. De winkel biedt een breed assortiment Lululemon-producten voor diverse activiteiten voor mannen en vrouwen, waaronder yoga, pilates, hardlopen, training, tennis, golf en alledaagse beweging. Het interieur van de winkel in Kolonaki bevat natuurlijke materialen zoals structuurpleister, terrazzovloeren en houtafwerking. Dit creëert een eigentijdse en moderne winkelervaring, in lijn met de andere winkels van het merk.

De tweede winkel bevindt zich in Marousi, in het noorden van de stad. De winkel heeft een oppervlakte van 290 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen, en biedt een brede selectie van Lululemons athleisure en producten voor mannen en vrouwen. Beide winkellocaties dienen ook als community hubs. Ze werken samen met lokale hardloopclubs, fitnessstudio's en trainers en organiseren evenementen en samenwerkingen in de winkel om de band met de gemeenschap in Athene te versterken.

De nieuwe winkelopeningen in Griekenland volgen twee maanden na de opening van de eerste winkels van Lululemon in Polen en Hongarije, terwijl het merk zijn strategische internationale groei voortzet. Andere nieuwe marktintroducties die voor dit jaar gepland staan, zijn onder meer Roemenië, Oostenrijk en India. Lululemon plant een recordaantal van zes marktintroducties in een periode van twaalf maanden.