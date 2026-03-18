Lutz trekt met winkel naar Amsterdam

Familiebedrijf Lutz gaat buiten de eigen gebaande paden. Na 121 jaar in Vinkeveen heeft het bedrijf nu een winkel geopend in Amsterdam, zo meldt het op LinkedIn.

Lutz heeft een plek gevonden aan de Willemsparkweg, de verbindingsweg tussen het Museumplein en het gebied Amsterdam-Zuid. Hier krijgt het buren als OU., No Label, Michael & Giso, Donsje en Suitsupply.

Het bedrijf meldt dat de winkel damesmode zal bevatten van onder andere Absolut Cashmere, Closed, Âme Antwerp, American Vintage, Anine Bing, Baum und Pferdgarten, Citizens of Humanity, Denimist, Drykorn, Lois, Margaux Lonnberg, Odare, Róhe, Rotate, Sacré Coeur en The Latest. In tegenstelling tot de winkel in Vinkeveen zal er in Amsterdam geen herenmode worden verkocht.

De winkel in Amsterdam is een stuk compacter. De winkel in Vinkeveen heeft namelijk 1000 vierkante meter die wordt ingevuld met ruim 100 merken.