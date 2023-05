Luxe juwelier Bulgari in Parijs beroofd op klaarlichte dag

Luxe juwelier Bulgari is afgelopen weekend op klaarlichte dag beroofd. Het gaat om de winkel op de Place Vendôme in Parijs, zo melden diverse nieuwsbureaus waaronder het Franse AFP.

De dieven hebben miljoenen euro’s aan sieraden buitgemaakt. Hoe hoog de schade precies is, is nog niet bekend. De daders vluchtten op gestolen motors. Er zijn nog geen verdachten in de zaak, aldus AFP.

Op het moment van de overval, die rond 13:45 plaatsvond, waren er tien medewerkers en enkele klanten in de zaak. Twee bewapende overvallers sloegen de bewaker op zijn hoofd en wisten veel juwelen te stelen. Het is niet de eerste keer dat de specifieke winkel van Bulgari het slachtoffer is van diefstal. In 2021 is de winkel ook al beroofd. Toen werd er bijna 10 miljoen euro aan sieraden meegenomen. Naderhand werden hiervoor drie mensen opgepakt.