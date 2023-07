Luxemerk Tôteme gaat eerste Europese flagshipwinkel openen in Londen

Het Zweedse kledingmerk Tôteme gaat de eerste Europese flagship store openen, zo berichtte vakblad WWD als eerste en deelde Tôteme mede-oprichter Elin Kling dit weekend op Instagram.

Het ready-to-wear damesmodemerk heeft plannen een winkel te openen aan de Londense luxe winkelstraat Mount Street, zo bevestigde Tôteme aan het Amerikaanse vakblad, maar meer informatie wilde het kledingmerk nog niet kwijt.

WWD schrijft dat Tôteme zijn intrek zal nemen in een pand op nummer 12 waar voorheen Balenciaga was gevestigd en dat het vlaggenschip richting het einde het jaar open zal gaan.

Ready-to-wear damesmodemerk Tôteme werd in 2014 opgericht door het Zweedse duo Elin Kling en Karl Lindman. De kleding, schoenen en accessoires van het merk zijn minimalistisch en chic. Tôteme heeft een aantal eigen winkels in onder meer Stockholm, New York, Shanghai en Seoul (Korea).

In Nederland is het merk te koop bij warenhuis Bijenkorf en verkrijgbaar via de Tôteme webshop en grotere webwinkels zoals Farfetch en Net-a-porter.