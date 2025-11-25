LVMH herdefinieert vakmanschap met focus op verkoopmedewerkers

Het Franse luxeconcern LVMH heeft tijdens de ‘Virtuoses 2025’ ceremonie een opvallende strategische verschuiving gemaakt in de definiëring van vakmanschap. Tijdens het evenement, dat plaatsvond op woensdag 19 november 2025, werd het begrip ambacht verbreed. Waar voorheen de nadruk lag op productie en ateliers, positioneert de luxegroep nu ook verkoopfuncties en de klantbeleving als een essentiële vorm van vakmanschap.

Tijdens deze editie selecteerde LVMH 73 medewerkers uit acht landen, afkomstig van 44 verschillende huizen. De selectie werd gemaakt uit een talentenpool van 110.000 werknemers verspreid over 280 beroepsgroepen. De geselecteerden ontvingen de titel ‘Virtuoses 2025’ en kregen een door Victoire de Castellane (Dior Joaillerie) ontworpen broche als symbool van verdienste.

Verkoop als vorm van ambacht

De meest opmerkelijke wending tijdens de ceremonie was de expliciete waardering voor verkoopmedewerkers. Binnen de nieuwe visie van LVMH beperkt een ‘virtuoos’ zich niet langer tot iemand die met de handen produceert, maar omvat het ook degenen die een menselijke service van hoog niveau leveren.

“Ambacht is niet alleen wat men met de handen maakt. Verkoopteams brengen emotie over”, legt Bastien, verantwoordelijk voor salons particuliers en personal shopping bij het Franse warenhuis Le Bon Marché, uit. “Klanten komen om een ervaring te beleven, anders kunnen ze net zo goed online bestellen. Daarom beschouwt LVMH verkoopfuncties, en specifiek de fysieke interactie met klanten, als ambacht.”

Antoine Arnault, lid van de raad van bestuur van LVMH, benadrukte tijdens de ceremonie het belang van deze menselijke factor. Volgens Arnault is het de ziel en de passie in de uitvoering die een eenvoudige aankoop transformeren tot een uitzonderlijke ervaring. Hij stelde dat de vitaliteit van de luxegroep direct te danken is aan deze talenten.

Strategisch belang in uitdagende markt

De herwaardering van verkoopfuncties komt op een moment dat de economische omstandigheden uitdagender zijn. Volgens Arnault zijn deze ‘métiers d’excellence’ in het huidige klimaat strategischer dan ooit.

“Vandaag de dag, nu de economische situatie wat moeilijker is, beseffen we des te meer hoe strategisch deze beroepen zijn”, aldus Arnault. “Zij zijn de levende motor van onze groep. In een onrustige markt kunnen zij het verschil maken, de afstand tot onze concurrenten vergroten en nieuwe klanten aantrekken door de excellentie van hun werk.”

De ceremonie onderstreept dat voor LVMH de kunst van het verkopen gelijkstaat aan de creatie van het product zelf, waarbij de emotionele connectie met de klant centraal staat in de strategie voor de komende jaren.