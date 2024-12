Maasmechelen Village ontruimd door nep-explosief van leger

Donderdagmiddag werd op een industrieterrein bij het Belgische winkelcentrum Maasmechelen Village een verdacht pakketje gevonden dat kort tot paniek leidde. Het bleek te gaan om een nep-explosief dat het Belgische leger daar was vergeten na een oefening. Maasmechelen Village ligt net over de grens bij Geleen, Limburg.

Rond 15.30 uur werd het winkelcentrum ontruimd door de politiediensten van de zones Maasland en Lanaken-Maasmechelen (LaMa) nadat medewerkers van een energiebedrijf iets verdachts hadden gezien bij een elektriciteitsmast op het industrieterrein. Uit voorzorg werd een veiligheidsperimeter van 300 meter rond het gebied opgesteld. Dit meldden verschillende nieuwsbronnen, waaronder de Vlaamse VRT NWS en The Brussels Times en Nu.nl.

De explosievendienst van het leger concludeerde een uur later dat het vals alarm was. “Er was nooit enig gevaar, want het was een soort nepbom,” verklaarde burgemeester Raf Terwingen aan de Vlaamse VRT NWS. Het ging om een pakketje met valse explosieven, achtergelaten door militairen tijdens een oefening een paar weken geleden. Rond 16.30 uur werd de veiligheidsperimeter opgeheven en kon het winkelcentrum opnieuw geopend worden.