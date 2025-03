Maastricht combineert kunst en retail tijdens Tefaf

Maastricht speelt op een unieke manier in op de komst van de Tefaf kunstbeurs door kunst en retail te combineren. Meer dan 100 winkels in de stad, waaronder de Bijenkorf en A Fish Named Fred, tonen het werk van lokale kunstenaars in de etalages. Het initiatief versterkt de verbinding tussen kunst en retail, zo onderstreept internationaal modeadviseur Leontine Wagenaar op LinkedIn.

Samenvatting Tijdens Tefaf Maastricht presenteren meer dan 100 winkels, zoals de Bijenkorf, lokale kunst in hun etalages, waardoor kunst en retail worden gecombineerd.

Deze samenwerking creëert een unieke winkelervaring die kunst toegankelijker maakt voor voorbijgangers en de verbinding tussen kunst en de stad versterkt.

Volgens modeadviseur Leontine Wagenaar laat dit initiatief zien hoe fysieke retail creatief kan inspelen op grote evenementen, winkels persoonlijker maakt en onverwachte ontmoetingen creëert.

Tefaf, algemeen beschouwd als de belangrijkste beurs voor beeldende kunst, antiek en design ter wereld, is een non-profitorganisatie die de wereldwijde kunstgemeenschap samenbrengt. De organisatie fungeert ook als deskundige gids voor particuliere en institutionele verzamelaars, kopers en kunstliefhebbers. Tefaf organiseert jaarlijks twee beurzen, in Maastricht en New York.

Wagenaar, gerenommeerd internationaal modeadviseur, deelt op LinkedIn: "Wat ik hier zo mooi aan vind, is hoe fysieke retail op creatieve wijze aansluit bij grote evenementen. Je wordt niet alleen uitgenodigd om de kunst van buitenaf te bewonderen, maar ook om naar binnen te stappen. Winkels heten je hartelijk welkom en als je geïnteresseerd bent, vertellen ze je meer over de kunst die ze naast hun reguliere producten tentoonstellen. Het maakt winkelen persoonlijker en creëert onverwachte ontmoetingen. Dit laat zien hoe retail en kunst elkaar kunnen aanvullen. Winkels zijn meer dan alleen plekken om producten te verkopen: ze maken deel uit van de stad en dragen bij aan de ervaring. Een prachtig voorbeeld van hoe een gemeente lokale innovatieve initiatieven omarmt."

Tefaf Maastricht vindt plaats tot en met 20 maart 2025.