MAGIC Bodyfashion opent shop-in-shop bij GALERIA Hamburg

Op donderdag 9 juli opent MAGIC Bodyfashion een nieuwe shop-in-shop bij GALERIA Hamburg.

MAGIC Bodyfashion is hét Total Body & Solution-merk voor iedere vrouw. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van shapewear en fashion solutions biedt het merk de perfecte oplossing voor ieder fashiondilemma. Van onzichtbare lingerie en comfortabele shapewear tot innovatieve oplossingen voor elke outfit en iedere gelegenheid: de collecties zijn ontworpen om vrouwen een zelfverzekerd en comfortabel gevoel te geven.

Ontdek jouw MAGIC tijdens de opening op donderdag 9 juli.

Bezoekers zijn van harte welkom om de nieuwe shop-in-shop bij GALERIA Hamburg te ontdekken en kennis te maken met de innovatieve oplossingen van MAGIC Bodyfashion.