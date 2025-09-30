Main Rose, het nieuwe lingeriemerk van Zweeds popicoon Zara Larsson

Scandinavië is een modieus nieuw ondergoedmerk rijker: Main Rose, met de Zweedse zangeres Zara Larsson als muze en creatief brein. Ze is ook medeoprichter van het merk, samen met de Britse ondernemer Ben Eliass, die eerder het verzorgmerk Estrid op poten zette.

De eerste collectie omvat 30 stijlen van zachte stoffen zoals modal, inclusief een sectie loungewear, met de nadruk op expressieve snitten, versieringen en ‘clean’ styling. In het persbericht wordt geen informatie gegeven over duurzaamheid. Prijzen beginnen bij 19 EUR voor een slip. Maten variëren van XS tot XXL. De debuutcollectie wordt gelanceerd op mainrose.com op 15 oktober. Nieuwe drops volgen in de loop van 2026.

Het nieuws van de lancering deelde Larsson als eerste met haar 8,7 miljoen volgers op Instagram middels een foto van zichzelf, zittend op een gouden sculptuur, in haar eigen lingerieontwerp. Dat is eenvoudig en huidskleurig, maar oogt óók sexy door de transparante stof. Want, schreef ze erbij: “Uiteindelijk is mijn droom outfit niet meer dan een string.” In het persbericht beschrijft Larsson haar merk degelijker - als een verlengstuk van zichzelf. Het kwam voort uit de vele gesprekken die ze voerde over genot oftewel ‘pleasure’: de dingen die het dagelijks leven aangenamer maken. Interessant ondergoed is zo’n ding, vindt Larsson.

Met de lancering van Main Rose geeft Larsson een draai aan de conservatieve ideeën over Scandinavisch, veelal minimalistisch design in een markt die überhaupt niet snel wordt geassocieerd met Noordse landen: spannende lingerie.