Maison365 ziet omzet verdubbelen in eerste negen maanden van 2021, breidt uit naar Duitsland

Maison365, een Nederlands bedrijf dat vrouwen online shoppingservice biedt, heeft de omzet in de eerste negen maanden van 2021 zien verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Als gevolg van de positieve cijfers plant Maison365 nu een uitbreiding naar Duitsland.

In 2020 behaalde het bedrijf nog een omzet van 2 miljoen euro. Voor 2021 wordt een omzet van 3,4 miljoen euro voorspeld, zo zegt medeoprichter en CEO Maarten Valk in een interview met RetailTrends. Het concept van Maison365 bestaat uit gepersonaliseerde kledingboxen die op basis van persoonlijke voorkeuren worden samengesteld door een stylist.

“Er is een overweldigend aanbod van kleding webshops online. Wij merken dat veel klanten door de bomen het bos niet meer zien en behoefte hebben aan advies en inspiratie,” aldus Valk in het persbericht. “Bij Maison365 kunnen klanten het shoppen overlaten aan hun eigen persoonlijke styliste. Dat wordt erg goed ontvangen.”

Maison365 werd in 2016 opgericht door Valk in samenwerking met modeondernemer en stylist Danie Bles. Maison365 heeft momenteel circa 25.000 klanten in Nederland en België en verstuurt maandelijks ongeveer 1.500 kledingboxen. Binnenkort wordt de service ook in Duitsland gelanceerd.