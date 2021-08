Make-over: Galeria Karstadt Kaufhof wordt Galeria

Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof wordt Galeria. De traditionele merken Karstadt en Kaufhof zullen de komende jaren na verbouwingen en herinrichtingen uit het Duitse straatbeeld verdwijnen, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA. De keten krijgt naast de nieuwe naam ook een nieuw logo.

“Het logo zal voor het eerst officieel worden gebruikt bij de opening van de showcase-winkels op 27 oktober. Daarna zullen wij de winkels in heel Duitsland geleidelijk verbouwen en daarbij ook van het nieuwe logo voorzien,” aldus Miguel Müllenbach, CEO van de groep, in een brief aan het personeel, aldus DPA. Het nieuwe logo, een kleine ‘g’ omringd door drie halve cirkels en het opschrift Galeria in hoofdletters, zal de namen Kaufhof en Karstadt, die nu nog op de warenhuizen te zien zijn, geleidelijk vervangen.

Galeria Kaufhof en Karstadt werden in 2018 verenigd door een joint venture tussen Hudson’s Bay & Co (eigenaar van Kaufhof op dat moment) en Signa (de eigenaar van Karstadt). Uiteindelijk kwam Galeria Karstadt Kaufhof volledig in handen van Signa. Signa kreeg hiermee ook het Belgische Galeria Inno (recent gerebrand als Inno) in handen dat onderdeel was van Galeria Kaufhof.

“Karstadt en Kaufhof zijn nu één onderneming,” aldus Müllenbach volgens DPA. “En dat willen we laten zien met het nieuwe logo. En wij willen ook onze nieuwe oriëntatie als Galeria 2.0 zelfbewust zichtbaar maken. Eerder werd al duidelijk dat de warenhuisgigant een strategische herlancering plant. De komende vier jaar wil het concern ongeveer 600 miljoen euro uitgeven aan de verbouwing en modernisering van de warenhuizen. Ten minste 50 tot 60 winkels zullen volledig worden herbouwd, de rest wordt gedeeltelijk vernieuwd. In de toekomst wil de groep de warenhuizen in drie verschillende categorieën opdelen: ‘wereldwinkel’, ‘regionale magneet’ en ‘lokaal forum’. “Bij regionale magneten, zoals Kassel, gaat het erom het aanbod te verrijken met diensten, goederen en ervaringen waar juist daar vraag naar is. Wij willen het netwerkhart van het stadscentrum worden - met concepten die heel precies zijn afgestemd op de lokale locatie.”

Galeria Karstadt Kaufhof is niet de enige warenhuisgroep die recent in het nieuws is gekomen. Belgisch zusterbedrijf Galeria Inno kondigde begin dit jaar een naamsverandering aan naast een volledige rebranding. In juni opende iconisch warenhuis La Samaritaine na 16 jaar weer de deuren in Parijs. Nieuws wat ook niet te missen is, zijn de verhalen dat de Selfridge Group en de daaronder behorende Bijenkorf, te koop staat. Vanuit de groep zijn de mediaberichten nog niet bevestigd, dus alleen tijd zal leren hoeveel waarheid in de berichten zit.