Mango lanceert AI-stylist en WhatsApp-kanaal voor gepersonaliseerde winkelervaring

De Spaanse modeketen Mango zet verder in op het personaliseren van de winkelervaring door middel van digitalisering en kondigt twee nieuwe tools aan: een WhatsApp-kanaal en 'Mango Stylist', een AI-gedreven mode-assistent. Deze nieuwe tools zijn onderdeel van Mango's strategisch plan 'Plan 4E'. Het doel van dit plan is om in 2026 een omzet van 4 miljard euro te behalen.

Mango start deze zomer met het 'dynamiseren' van de winkelervaring. Eerst met een nieuw WhatsApp-kanaal en vervolgens met 'Mango Stylist', een AI-gedreven mode-assistent die als digitale stylist fungeert. Het laatstgenoemde is ontwikkeld door verschillende teams binnen Mango en maakt, net als het WhatsApp-kanaal, deel uit van de 'earn'-initiatieven binnen 'Plan 4E'. Met deze initiatieven wil Mango de groeipotentie, zowel fysiek als online, maximaliseren door een gepersonaliseerde, meeslepende en omnichannel winkelervaring te bieden.

Mango benadrukt dat technologie en innovatie altijd al een belangrijke pijler voor groei zijn geweest. Dit blijkt uit hun vooruitstrevende positie met de lancering van een eigen online verkoopplatform in het jaar 2000 en de ontwikkeling van meer dan vijftien AI-platforms sinds 2018, voornamelijk voor interne processen. Voorbeelden hiervan zijn 'Lisa', een intern conversatieplatform voor werknemers en zakelijke partners; 'Inspire', een assistent voor de ontwerp- en productafdeling en de afdelingen etalage, architectuur en interieurontwerp; en 'Iris', de virtuele assistent die pre- en aftersales service biedt aan klanten in meer dan zestig landen en in meer dan twintig talen.

Aanbevelingen van 'Mango Stylist' via de virtuele assistent van Mango. Credits: Mango.

“Mango bouwt aan een 'phygital' ecosysteem van ervaringen, services en producten die de fysieke en digitale wereld met elkaar verbindt, met als doel de klant de beste service te bieden”, aldus Mango. “Daarom digitaliseert het bedrijf de volledige productlevenscyclus, van de eerste collectie-ideeën, het ontwerp en het patroon tot de verkoop, het transport en de distributie.” Met deze twee nieuwe initiatieven zet Mango in op innovatie, een kernwaarde die hen tot een van de belangrijkste internationale modemerken heeft gemaakt.

Nieuw WhatsApp-kanaal

Momenteel alleen in Spanje actief, lanceerde Mango eind juni een eigen communicatiekanaal via WhatsApp. Klanten kunnen hier vierentwintig uur per dag vragen stellen aan 'Iris', Mango's online assistent, die ook via de chat op de website beschikbaar is. Van maandag tot en met vrijdag is er persoonlijke ondersteuning van 9.00 tot 20.30 uur en op zaterdag tot 17.30 uur.

Interieur van de flagshipstore van Mango aan de Paseo de Gracia 36 in Barcelona (Spanje). Credits: Mango.

Via dit WhatsApp-kanaal kunnen klanten niet alleen 'direct en snel' contact opnemen met Mango, maar ook meldingen ontvangen over interessante artikelen, verjaardagscadeaus en de nieuwste mode en accessoires. Binnenkort kunnen klanten ook hun aankoopbewijs via hun telefoon bekijken.

Nieuwe AI-stylist

Mango introduceert ook 'Mango Stylist', een AI-gedreven virtuele assistent die gepersonaliseerde productaanbevelingen, de nieuwste modetrends en complete 'total looks' biedt via de chat op het online platform en Instagram.

Aanbevelingen van 'Mango Stylist' via de virtuele assistent van Mango. Credits: Mango.

Ontwikkeld door multidisciplinaire teams, waaronder IT, Data, Digitaal Product, Styling, Design, Visual Merchandising en Klantenservice, is deze tool geïntegreerd in de virtuele assistent 'Iris'. 'Iris' wordt zo het centrale 'phygitale' contactpunt tussen Mango en zijn klanten. 'Mango Stylist' gebruikt 'innovatieve algoritmes' om de context en persoonlijke smaak van gebruikers te analyseren en gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. De service is momenteel beschikbaar voor de dameslijn in Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Turkije en de Verenigde Staten, met plannen voor uitbreiding naar andere markten.

“Mango Stylist versterkt Mango's positie als een van de eerste bedrijven in de sector die een op AI gebaseerde conversatie-assistent integreert die stijladvies combineert met klantenservice”, aldus Mango. De lancering is “een nieuwe stap naar een meer gepersonaliseerde, persoonlijke en efficiënte winkelervaring” en past binnen het strategisch plan 'Plan 4E 2024-2026'. Het 'Earn'-pijler van dit plan richt zich op waardecreatie door middel van technologie, databeheer, kunstmatige intelligentie en operationele excellentie. Deze tool biedt klanten een nieuwe manier om met mode te interageren en maakt elke aankoop een inspirerende ervaring. De verbeterde 'Iris'-chat beantwoordt vragen voor en na de aankoop, van inspiratie zoeken tot het controleren van de bestelstatus.