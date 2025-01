Mango Teen zet internationale expansie voort met nieuwe winkel in Portugal

Mango breidt de Mango Teen-lijn, gericht op jongeren, verder uit met de opening van haar eerste fysieke winkel in Portugal. Deze winkel bevindt zich in het winkelcentrum Vasco da Gama in Lissabon, zo meldt het bedrijf vandaag in een persbericht. Deze opening is de derde zelfstandige Mango Teen-winkel buiten Spanje, na eerdere vestigingen in Londen en Andorra.

Mango Teen biedt trendy mode voor jongeren die zich tussen kindermode en volwassenmode bevinden, met kleding die geschikt is voor diverse gelegenheden. Het assortiment varieert van casual en sportieve kleding tot meer formele outfits.

Mango lanceerde in 2020 een capsulecollectie gericht op tieners, als eerste stap naar een breder aanbod. In 2021 werd de Mango Teen-lijn officieel opgericht. Tegen het einde van 2023 behaalden de Teen- en Kids-lijnen een omzetgroei van 18,84 procent, goed voor 246 miljoen euro – de beste prestatie van alle Mango-lijnen, beter dan de Man-lijn (18,46 procent omzetgroei tot 340 miljoen euro) en de Vrouw-lijn (15 procent omzetgroei tot 2,5 miljard euro).

"De opening van de eerste Mango Teen-winkel in Portugal toont onze wens om te blijven inspireren en onze passie voor mode over te brengen aan het jongere publiek", legt Berta Moral, directeur van Mango Kids and Teen, uit. "Dit is een nieuwe stap in onze toewijding aan de internationale expansie van Mango Teen, die we vorig jaar zijn begonnen en die we de komende maanden zullen blijven versterken om een ​​wereldwijd aanbod te consolideren dat inspeelt op alle segmenten, van vrouwen tot mannen, kinderen en tieners."

De nieuwe winkel is 200 vierkante meter groot en ontworpen volgens Mango's 'New Med'-concept, dat geïnspireerd is op de frisse, lichte en natuurlijke esthetiek van de Middellandse Zee.

In de komende maanden zal Mango haar jeugdlijn op de Portugese markt uitbreiden met een nieuwe Mango Teen-winkel in het UBBO-winkelcentrum in Amadora. Daarnaast is het bedrijf van plan om in de loop van 2025 haar capillariteit in Portugal te vergroten met twee flagshipstores met Woman, Man en Kids-assortimenten in Porto en in het zuiden van het land.