Mango voltooit integratie Violeta-lijn en voegt maten XXS en XXL toe

De integratie van Mango’ s Violeta-lijn, de lijn met items verkrijgbaar tot maat 54 en 4XL, zal volgende week zijn afgerond. Dat meldt Mango in een persbericht. De items worden dan gepresenteerd als onderdeel van de algemene Mango-collectie, aldus het merk.

Daarnaast heeft Mango besloten om de maatvoering van de rest van de collectie uit te breiden. Daar worden nu de maten XXS (32) en XXL (46) aan toegevoegd, zo schrijft Mango. Met deze stappen ‘onderstreept Mango zijn streven naar inclusiviteit’.

De items die eerder onder het aparte Violeta-label werden aangeboden, worden met de integratie in de reguliere collectie goedkoper. Omdat de reguliere collectie een hoger inkoopvolume heeft, kunnen de items voor lagere prijzen worden ingekocht. Het ontwerp van de kledingstukken zal daarnaast meer gelijk gaan lopen met de rest van de collectie. Waar Violeta voorheen eigen looks had, worden de patronen van de reguliere collectie vanaf nu aangepast voor grotere maten.

Violeta by Mango werd in 2014 geïntroduceerd. Violeta by Mango kreeg ook een eigen winkelconcept waarmee zeventig winkels zijn geopend. De winkels zijn te vinden in onder andere Spanje, Frankrijk en Rusland. In deze winkels zullen nog steeds kledingstukken tot en met maat 54 verkrijgbaar zijn, aldus Mango. In deze winkels kunnen klanten ook terecht voor persoonlijk advies van winkelpersoneel.