Mannenmode krijgt nieuwe plek in verhuisde brandstore Nathalie Vleeschouwer in Gent

Belgisch modemerk Nathalie Vleeschouwer is verhuisd binnen Gent. De winkel van het merk is nu te vinden op Onderbergen 78. Deze locatie is acht keer groter dan het vorige pand en hierdoor is de mannenmode collectie ondergebracht in een eigen ruimte.

“We waren erg gehecht aan de locatie op Onderbergen, maar de oppervlakte was veel te klein geworden. Toen het herenhuis van de voormalige interieurzaak verder in de straat vrijkwam, hebben we niet getwijfeld. De renovatie van twee verdiepingen werd een huzarenstukje, maar we zijn ongelofelijk trots”, aldus Nathalie Vleeschouwer in het persbericht.

Het winkelpand telt 500 vierkante meter winkeloppervlakte. De mannenmodecollectie heeft een eigen plek gekregen op de eerste verdieping van het pand.

Het interieurontwerp van de winkel is gedaan door het eigen team van Nathalie Vleeschouwer. Er is gekozen voor Marmer, hout, spiegels en geborstelde metallics. Dit is aangevuld met vintage meubelstukken. “Net als in de andere vernieuwde brandstores is ook hier het unieke ontwerp van de monumentale kast achter de counter een echte eyecatcher. Ditmaal is ze niet in houten basrelief uitgevoerd, maar opgevat als een groot action painting op doek, geïnspireerd op het werk van de Belgische kunstenaar Bram Bogart”, aldus het persbericht.

De nieuwe winkel van Nathalie Vleeschouwer in Gent. Credits: Nathalie Vleeschouwer

