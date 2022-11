Mannenmoderetailer Only for Men opent outlet in Tiel

Mannenmoderetailer Only for Men heeft een outlet geopend, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Met de outlet wil de keten inspelen op de ontwikkelingen in de markt.

De outlet is gevestigd in Tiel aan de Waterstraat. Only for Men geeft aan dat de opening ook een moment ‘terug in de tijd’ is omdat het bedrijf twintig jaar geleden startte met een outlet in Reusel.

“We vinden het sterk om nieuw leven in te blazen in het outlet-concept waarmee we zijn groot geworden. We hebben immers de naam pas in 2007 veranderd naar Only for Men. Zeker in deze onzekere en dure tijden, vinden we het belangrijk dat ons aanbod toegankelijke blijft,” aldus oprichter Piet Feenstra in het persbericht.