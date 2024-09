Mansion24 verhuist naar de Apeldoornse binnenstad

Mansion24, dat al een begrip is in Apeldoorn, verhuist midden 2025 naar de binnenstad. De beleveniswinkel gaat zich vestigen aan het Marktplein, zo maakt Mansion24 bekend in een persbericht. Tot de verhuizing blijkt de winkel aan het Leienplein gewoon open.

Robin Batens, eigenaar van Mansion24, legt uit dat de nieuwe locatie voor betere zichbaarheid zal zorgen, wat zal resulteren in meer traffic. Bovendien sluit het volgens de eigenaar naadloos aan bij de gebiedsontwikkeling van de Apeldoornse binnenstad. De nieuwe winkel telt twee etages en in totaal 550 vierkante meter winkelruimte. De nieuwe locatie is bovendien voorzien van een nieuw terras aan het Marktplein.

“De verhuizing is een bewuste keuze en markeert een strategische stap voor uitbreiding en behoud van ons succesvolle concept. De binnenstad van Apeldoorn verandert en wij veranderen mee”, aldus Batens. “We versterken de creatieve en dynamische hub voor shoppers en muziekliefhebbers. We blijven ons inzetten voor de hoge service en unieke beleving die onze klanten gewend zijn. Met een opvallende pui wordt ons nieuwe pand een echte eyecatcher in het hart van Apeldoorn. Met onze formule, service en vakmanschap en de kennis die we afgelopen negen jaar hebben opgedaan, willen we ons doorontwikkelen naar de meest verrassende winkel van Europa.”

Mansion24 noemt zichzelf een beleveniswinkel. In de winkel is niet alleen mannenmode verkrijgbaar, het is ook voorzien van een platenwinkel, kapsalon en café. Daarnaast worden er geregeld evenementen in de winkel georganiseerd.