Marc O’Polo opent eerste winkel in Portugal

Marc O’Polo opent zijn eerste winkel in de stad Porto via een franchisepartner Têxtil Cães De Pedra Group, een Portugees bedrijf met jarenlange ervaring in internationale mode, zo meldt Marc O’Polo in een persbericht.

De winkel bevindt zich in winkelcentrum NorteShopping en is omringd door diverse internationale modemerken. De winkel telt 120 vierkante meter en is voorzien van het Scandinavian Studio winkelconcept. Het assortiment bestaat uit de dames- en herencollectie, en geselecteerde schoenen en accessoires.

De samenwerking met franchisepartner Têxtil Cães De Pedra Group is een belangrijke stap in de versterking van het merk en de verdere uitbreiding van de activiteiten, zo staat in het persbericht.

De winkel in Porto. Credits: Marc O'Polo

De damescollectie. Credits: Marc O'Polo

